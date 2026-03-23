الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض صاروخ باليستي استهدف الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الإثنين، عن رصد إطلاق صاروخين باليستيين استهدفا العاصمة الرياض، واعتراض أحدهما، وتدمير طائرة مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: “إنه تم رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، ‌‏واعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة”.

ونقلت في بيان آخر قول اللواء المالكي: إنّ الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيّرة ودمرتها في أجواء المنطقة الشرقية من البلاد.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية، أدت إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.