انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات

ميامي-سانا

انطلقت اليوم الخميس أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات، من مطار ميامي متجهة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الرحلة رقم 3599 التابعة لشركة “إنفوي إير”، الفرع الإقليمي لأميركان إيرلاينز، أقلعت وعلى متنها رجال أعمال ومسؤولون أميركيون وعدد من الصحفيين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثلاثين من كانون الثاني الماضي إعادة فتح المجال الجوي لفنزويلا أمام الرحلات التجارية، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من العملية العسكرية الأمريكية على كاراكاس.