الحكومة اللبنانية: عدد القتلى تجاوز 1000 شخص منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 1029 قتيلاً و2786 جريحاً منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وذكر تقرير وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت سقوط 5 قتلى و46 جريحاً، ليرتفع إجمالي الحوادث الأمنية والضربات الجوية المسجلة إلى 3275 واقعة.

وأشار التقرير إلى أن عدد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى 644 مركزاً تضم نحو 134377 شخصاً يتوزعون على 34074 عائلة.

وصعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشنّ غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، بينما تتوغل قواتها برياً في الجنوب عبر محاور عدة.