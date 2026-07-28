الكهرباء الليبية تحذر من انقطاع شامل للتيار في عموم البلاد

طرابلس-سانا

حذرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من احتمال حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي، جراء إقفال خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء في مجمع مليتة في أقصى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الشركة قولها في بيان اليوم الثلاثاء: إن قيام مجموعات من المحتجين بإقفال خطوط الغاز، يهدد بخروج عدد من وحدات الإنتاج من الخدمة، ما قد يؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث حالة إظلام تام إذا استمر توقف إمدادات الغاز.

وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها عن التداعيات الناجمة عن استمرار انقطاع إمدادات الغاز، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تدفق الغاز واستئناف تغذية محطات توليد الكهرباء.

وكانت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس شهدت خلال الساعات الماضية احتجاجات على تدني الخدمات العامة من بينها أزمة الكهرباء، والانقطاع المتكرر للمياه، وضعف المنظومة الصحية.

وشهدت معظم أنحاء ليبيا في 18 تموز الجاري انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، بعد خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية من الخدمة، ما أدى إلى انهيار الشبكة الكهربائية، وسط تحذيرات من موجة حر تشهدها البلاد.