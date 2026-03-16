حريق بخزان وقود في محيط مطار دبي نتيجة استهداف بمسيّرة

أبو ظبي-سانا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن حادث الاستهداف بطائرة مسيرة في محيط مطار دبي الدولي، أسفر عن تضرر أحد خزانات الوقود.

وأفاد المكتب في منشور على منصة “اكس”، بأن “فرق الدفاع المدني في دبي تعمل حالياً للسيطرة على الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات”، مشيراً إلى أن السلطات استجابت فوراً للحريق، ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.

الصين تحذر من عواصف ورياح قوية تجتاح البلاد
هيئة الإذاعة والتلفزيون في سويسرا تعتزم إلغاء 900 وظيفة بحلول 2029
غوتيريش يحذر من تعرض حقوق الإنسان لهجوم شامل حول العالم
الأونروا: أوامر الهدم التي يصدرها الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد
ارتقاء 23 فلسطينياً في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه
