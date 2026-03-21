مجموعة السبع تطالب إيران بوقف هجماتها وتؤكد ضرورة سلامة الملاحة في مضيق هرمز

باريس-سانا

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم السبت إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات “غير المبررة” التي تشنها إيران على دول في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن الوزراء قولهم في بيان مشترك عقب اجتماعهم في باريس: “ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكل الهجمات التي يشنها النظام الإيراني”، مؤكدين دعم دولهم الكامل لشركائهم في المنطقة في مواجهة الهجمات التي تشنها إيران وأطراف مرتبطة بها.

وجدد الوزراء في بيانهم دعمهم لحق الدول التي تعرضت لهجمات في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، مؤكدين الالتزام بأمن تلك الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، شددت المجموعة على الأهمية القصوى لصون مسارات النقل البحري وضمان سلامة الملاحة، ولا سيما في مضيق هرمز والممرات البحرية الرئيسية المتصلة به، لضمان حماية سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

يشار إلى أن مجموعة السبع تضم كلاً من فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.

وأصدرت البحرين وعدد من الدول الغربية والآسيوية، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدانمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا اليوم السبت بياناً مشتركاً بشأن التطورات في مضيق هرمز، أدانت فيه بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، واستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت النفط والغاز، إضافة إلى الإغلاق الفعلي للمضيق من قبل القوات الإيرانية.