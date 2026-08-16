مصرع 12 شخصاً جراء انقلاب حافلة في هنغاريا‏

بودابست-سانا

‏

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، اليوم الأحد، ‏جراء انقلاب حافلة شرق هنغاريا‎.‎

وقال رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماجار في منشور على ‏مواقع التواصل الاجتماعي: إن 12 شخصاً لقوا مصرعهم ‏وأصيب 10 آخرون على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب بولندية في ‏خندق على الطريق السريع‎ M3 ‎.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية (إم.تي.آي) أن ‏الحافلة انحرفت باتجاه خندق وانقلبت بالقرب من بلدة ‏ميزوكيريستش شرق البلاد‎.‎

وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم في 12 حزيران الفائت جراء ‏حادث سير مزدوج على الطريق السريع‎ M1 ‎قرب مدينة جيور ‏الهنغارية، إثر اصطدام شاحنة بمركبة إنشاءات‎.‎