مصرع 12 شخصاً جراء انقلاب حافلة في هنغاريا‏

بودابست-سانا
لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة شرق هنغاريا.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماجار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: إن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب بولندية في خندق على الطريق السريع M3 .
بدورها ذكرت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية (إم.تي.آي) أن الحافلة انحرفت باتجاه خندق وانقلبت بالقرب من بلدة ميزوكيريستش شرق البلاد.
وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم في 12 حزيران الفائت جراء حادث سير مزدوج على الطريق السريع M1 قرب مدينة جيور الهنغارية، إثر اصطدام شاحنة بمركبة إنشاءات.