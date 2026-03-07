الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تتضامن مع قطر جراء الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

أعربت الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية “APF”، اليوم السبت، عن تضامنها العميق مع دولة قطر جراء الاعتداءات الإيرانية عليها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم تلقى رسالة من المندوب العام للجمعية إميليا لاكرافي، أعربت فيها عن تضامنها مع دولة قطر وجميع الأسر المتضررة من الاعتداءات الإيرانية.

وحذرت لاكرافي، من أن التصعيد في الشرق الأوسط له تأثير كبير على الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحة أن الجمعية متمسكة بشدة بقيم الحوار السياسي والتعاون السلمي واحترام القانون الدولي.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.