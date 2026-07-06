وفاة شخصين إثر انقلاب صهريج فيول واشتعاله على طريق ‏حمص طرطوس

حمص-سانا
توفي شخصان، جراء حادث سير وقع مساء اليوم الإثنين على الطريق الدولي بين حمص وطرطوس، إثر انقلاب صهريج محمّل بالفيول واندلاع حريق كبير أدى إلى قطع الطريق أمام الحركة المرورية.
وقال مراد العبيد قائد فريق في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمركز الوعر في حمص: إنه عند الساعة الثامنة مساءً ورد بلاغ عن الحادث، وعلى الفور توجه فريق إلى المكان، حيث تبين أن الصهريج انقلب بعد اصطدامه بالمنصف، ما أدى إلى تسرب الفيول منه واندلاع حريق واسع النطاق.
وأضاف العبيد: إن ثلاثة فرق مؤازرة شاركت في عمليات الإخماد، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وإخراج جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مشفى تلكلخ، قبل تأمين الموقع وإعادة الوضع إلى حالته الآمنة، مشيراً إلى أن عمليات الاستجابة استمرت نحو ساعتين.