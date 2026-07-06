وفاة شخصين إثر انقلاب صهريج فيول واشتعاله على طريق ‏حمص طرطوس

حمص-سانا

توفي شخصان، جراء حادث سير وقع مساء اليوم الإثنين على ‏الطريق الدولي بين حمص وطرطوس، إثر انقلاب صهريج محمّل ‏بالفيول واندلاع حريق كبير أدى إلى قطع الطريق أمام الحركة ‏المرورية‎.‎

وقال مراد العبيد قائد فريق في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمركز الوعر في حمص: إنه عند الساعة الثامنة مساءً ورد بلاغ عن ‏الحادث، وعلى الفور توجه فريق إلى المكان، حيث تبين أن ‏الصهريج انقلب بعد اصطدامه بالمنصف، ما أدى إلى تسرب ‏الفيول منه واندلاع حريق واسع النطاق‎.‎

وأضاف العبيد: إن ثلاثة فرق مؤازرة شاركت في عمليات الإخماد، ‏وتمكنت من السيطرة على الحريق، وإخراج جثتي الضحيتين ‏ونقلهما إلى مشفى تلكلخ، قبل تأمين الموقع وإعادة الوضع إلى ‏حالته الآمنة، مشيراً إلى أن عمليات الاستجابة استمرت نحو ‏ساعتين‎.‎