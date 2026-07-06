وفد من وزارة الدفاع يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود ‌‏العراقي تعزيز ضبط الحدود ‏بين البلدين

بغداد-سانا
أجرى وفد من وزارة الدفاع يترأسه قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني، زيارة إلى الجمهورية العراقية التقى خلالها مع قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية، الفريق محمد عبد الوهاب سكر.
وذكرت وزارة الدفاع السورية في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة وفي مقدمتها تعزيز إجراءات ضبط الحدود، ومكافحة عمليات التهريب، ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين على كافة الأصعدة.
وكانت سوريا والعراق اتفقتا يوم الإثنين الماضي على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، في خطوة تهدف إلى متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى دمشق.