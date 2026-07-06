وفد من وزارة الدفاع يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود ‌‏العراقي تعزيز ضبط الحدود ‏بين البلدين

بغداد-سانا

أجرى وفد من وزارة الدفاع يترأسه قائد قوى حرس ‏الحدود ‏في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد ‏الغني، زيارة إلى ‏الجمهورية العراقية التقى خلالها مع ‏قائد قوات الحدود في ‏وزارة الداخلية العراقية، الفريق ‏محمد عبد الوهاب سكر.‏

وذكرت وزارة الدفاع السورية في قناتها عبر التلغرام ‏اليوم الإثنين أنه ‏جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ‏المشتركة وفي مقدمتها ‏تعزيز إجراءات ضبط الحدود، ‏ومكافحة عمليات التهريب، ‏ورفع مستوى التنسيق بين ‏الجانبين على كافة الأصعدة.

وكانت سوريا والعراق اتفقتا يوم الإثنين الماضي على ‏تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، في خطوة تهدف إلى ‏متابعة مسارات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود بين ‏البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة نائب رئيس ‏مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية، فؤاد ‏حسين، إلى دمشق.‏