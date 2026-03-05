ترامب يعلن تدمير 58 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير 58 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، معتبراً أن حجم الدمار الذي لحق بالقدرات الإيرانية سيستغرق نحو عشر سنوات لإعادة بنائه.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن ترامب قوله اليوم الخميس: “إن إيران تعرضت لدمار جعلها تحتاج إلى 10 سنوات قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها”.

وحول الجدول الزمني للعدوان والضربات التي تستهدف إيران، قال ترامب: “هناك الكثير من الناس يقولون إن الأمر قد انتهى بالفعل، لكنه لم ينته بالنسبة لي”، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تسعى لفرض شروطها على أي وجود مستقبلي هناك بقوله: “لا نريدهم أن يضعوا أي شخص هناك إلا إذا وافقنا نحن على ذلك”.

وأشار ترامب إلى أن هدف هذه العمليات هو منع تكرار هذه الأزمات مستقبلاً، مضيفاً: “لا نريد أن يعلق أي رئيس أمريكي بعد 10 سنوات بهذه المشكلة، ولا يعرف ماذا يفعل حيالها”.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ صباح يوم السبت الماضي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران ستبدأ قريباً، وقد تمتد هذه العمليات لنحو أربعة أسابيع.