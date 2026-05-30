المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية يدعم إجراء انتخابات جديدة في البلاد

مدريد-سانا



أعلن المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا، اليوم السبت، من منفاه في إسبانيا، تأييده إجراء انتخابات رئاسية جديدة من أجل إرساء “ديموقراطية حقيقية” في البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن غونزاليس أوروتيا أكد دعمه لزعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، التي تدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني الماضي.

وقال غونزاليس أوروتيا على شبكات التواصل الاجتماعي: “قبل أيام قليلة في بنما، التقت ماتشادو والقوى الديموقراطية الفنزويلية من أجل هدف واحد هو حرية فنزويلا، ونحن معاً، متحدون على خريطة الطريق نفسها نحو المصير نفسه”.

وكانت ماتشادو أعلنت الخميس الماضي عزمها التفاوض بشأن انتقال ديموقراطي مع الحكومة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات سيادة، وفق رسالة نشرتها بعد اجتماع مع قادة المعارضة في جمهورية بنما.

يذكر أن غونزاليس أوروتيا ترشح في اللحظة الأخيرة بدلاً من ماتشادو في الانتخابات الرئاسية في عام 2024، بعد إعلان عدم أهليتها، حيث ندّدت في حينها المعارضة بتزوير واسع النطاق في الانتخابات التي أعلن فيها المجلس الوطني للانتخابات فوز مادورو، بدون أن ينشر نتائجها التفصيلية، ومن ثم لجأ غونزاليس أوروتيا إلى المنفى في إسبانيا في أيلول 2024 بعد صدور مذكرة توقيف بحقه.