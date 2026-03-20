قطر تؤكد في رسالة لـ”إيكاو” انتهاك إيران لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران

الدوحة-سانا

أكدت قطر أن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وما نجم عنها من تقييد لحركة الطيران فيها، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم الجمعة أن قطر تناولت في رسالة رسمية سلمتها إلى منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” الأوضاع الراهنة لحركة الطيران والمسارات الجوية في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما نجم عن إغلاق المجال الجوي من اضطراب في حركة السفر والشحن الجوي عبر قطر.

واستعرضت الرسالة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر للتعامل مع المسافرين المتأثرين بتعطل رحلاتهم، بما في ذلك تنظيم رحلات إخلاء وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مشددة على أهمية الإسراع في إعادة فتح المطارات، نظراً لمكانة المنطقة كمركز عبور عالمي ودورها كمحور رئيسي في قطاع النقل الجوي الدولي.

وشهدت حركة الطيران في الخليج اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، مؤخراً نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي ردت باعتداءات على دول المنطقة ما أدى لإغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها، وتكدس المسافرين، وتحويل مسارات الطائرات، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.