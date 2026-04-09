منصات تتبع السفن: الملاحة شبه متوقفة في مضيق هرمز رغم الهدنة

لندن-سانا

أظهر تحليل لبيانات مستقاة من منصات تتبع السفن، أن ‌ناقلة واحدة للمنتجات النفطية، وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع الجافة، أبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات ⁠الأربع والعشرين المنصرمة، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن البيانات الواردة من كبلر ولويدز ليست إنتلجنس وسيجنال أوشن، كشفت أن حركة المرور ‌عبر ⁠المضيق الحيوي ظلت شبه متوقفة، مع تحركات قليلة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ⁠في الـ 28 من شباط الماضي، وبلغ متوسط عدد السفن المبحرة يومياً بضع ⁠سفن فقط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فجر أمس الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، تمهيداً لإجراء مفاوضات تقود إلى اتفاق نهائي.

كما أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى أكبر مجموعات شحن الحاويات في العالم، أمس الأربعاء، أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، لا يوفر بعد قدراً كافياً من اليقين الأمني لاستئناف العمليات بشكل طبيعي.