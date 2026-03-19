الكويت: اعتراض خمس طائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الخميس، عن إسقاط خمس طائرات مسيّرة في أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل جدعان في منشور على منصة “x”: “إن قوة الواجب تمكنت فجر اليوم من إسقاط خمس مسيّرات في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها”، مضيفاً: “إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن، وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة”.

ودعا جدعان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن، والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكداً أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها، ومقدراتها الوطنية.

وكان الحرس الكويتي أعلن أمس الأربعاء، عن إسقاط سبع طائرات مسيّرة “درون” فجر أمس.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.