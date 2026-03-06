الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية على لبنان

جنيف-سانا

دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان خلال الأيام الماضية، وذلك لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني قولها: إن “الأثر المدمّر لهذا النزاع المتجدد بات جليّاً أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمناً باهظاً داعية “جميع الأطراف إلى التراجع عن شفير تصعيد خطير لهذا النزاع في لبنان”.

وحذرت شامدساني كذلك من أن “عمليات التوغل البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأوامر الإخلاء الشاملة للسكان في عدة مناطق جنوب لبنان، وغاراتها الجوية المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد، تزيد من معاناة السكان المدنيين المنهكين أصلاً، موضحة أن تلك الإنذارات وأوامر الإخلاء شملت، وفق تقارير، أكثر من مئة بلدة وقرية يقطنها عشرات آلاف السكان، وتهدد بالتأثير على أعداد أكبر بكثير.

وأضافت شامدساني: إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء نحو كامل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار الخوف والذعر بين السكان، وكذلك في منطقة البقاع شرق لبنان، وحذرت من أن “مئات الآلاف قد تضرروا الآن من أوامر الإخلاء الاسرائيلية”، مشيرة إلى أنها قد ترقى إلى مستوى “التهجير القسري المحظور” بموجب القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالغارات، أشارت شامدساني إلى تقارير تفيد بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربة على مبنى سكني في بعلبك الأربعاء، بينهم ثلاث فتيات وامرأتان، وكذلك مقتل عائلة مكونة من أربعة أفراد في غارة استهدفت مبنى في منطقة النبطية الخميس، مشددة على أنه يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات.

وقالت شامدساني: إن “حزب الله يواصل إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، مستهدفاً مناطق سكنية في شمال ووسط البلاد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل” مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير “مخاوف جديدة بشأن الهجمات العشوائية على المدنيين”.

ودعت إلى “خفض التصعيد بشكل عاجل” والامتثال لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات وقف إطلاق النار، مضيفةً: “يجب احترام سيادة لبنان والحقوق الانسانية لشعبه”.

ويتعرض لبنان لقصف إسرائيلي منذ الإثنين الماضي عقب استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر سكان أكثر من 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع وطالبهم بإخلاء بلداتهم.