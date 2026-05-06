مقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة
وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان اليوم الأربعاء، متأثرين بجروح أصيبا بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال ووسط قطاع غزة قبل يومين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: “إن شابين فلسطينيين، كانا أصيبا في قصف إسرائيلي استهدف تقاطع شارعي الجلاء والعيون بمدينة غزة قبل يومين، قضيا اليوم متأثرين بإصابتهما”.

وكان فلسطينيان قتلا وأصيب آخرون أمس الثلاثاء، في قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة وغربها.

وأفادت المصادر بأن عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 وصل إلى 72619 قتيلاً و172484 مصاباً.

