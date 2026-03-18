الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت مساء اليوم الأربعاء لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان صادر من الوزارة قوله: “إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، موضحة أن الأصوات المسموعة في مناطق من البلاد ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم عن تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لاعتداءات صاروخية ومسيّرات.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.