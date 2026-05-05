شركة “ميرسك” تعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز برفقة قوات أمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، كبرى شركات الشحن البحري في العالم، أن سفينة نقل المركبات “ألايانس فيرفاكس” غادرت منطقة الخليج اليوم الإثنين عبر مضيق هرمز بسلام، وذلك تحت حماية ومرافقة قوات عسكرية أمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن “ميرسك” قولها في بيان: ” إن السفينة التي ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة فاريل لاينز التابعة لميرسك، أتمت عملية العبور دون وقوع أي حوادث”، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصب أحد منهم بأذى.

وكانت سفينة “ألايانس فيرفاكس” ضمن مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج العربي بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل آذار الماضي.

يشار إلى أن شركة ميرسك هي عملاق دنماركي شحن ولوجستيات بحري متكامل، تأسست عام 1904 وتعد من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، وتعتبر رائدة في تقديم حلول سلسلة الإمداد العالمية، بما في ذلك النقل البحري، وإدارة الموانئ، والتخزين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستباشر تنفيذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان محذراً من التعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة العملية.