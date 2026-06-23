سبع دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان

لندن-سانا
دعت سبع دول أوروبية اليوم الثلاثاء إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان، محذّرة من تطورات ميدانية خطيرة في مدينة الأبيض، عقب تطويقها من قبل “قوات الدعم السريع”.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الدعوة جاءت في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، ووقعه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أعربت فيه الدول الموقعة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأشار البيان إلى وجود مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على مدينة الأبيض، واصفاً الوضع بأنه “لحظة حرجة” تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين، وداعياً قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها فوراً.
يذكر أن الجيش السوداني يخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع “قوات الدعم السريع” المتمردة منذ نيسان عام 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.