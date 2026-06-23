سبع دول أوروبية تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان

لندن-سانا

دعت سبع دول أوروبية اليوم الثلاثاء إلى وقف فوري لأعمال العنف في ‏السودان، محذّرة من تطورات ميدانية خطيرة في مدينة الأبيض، عقب ‏تطويقها من قبل “قوات الدعم السريع”.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن الدعوة جاءت في بيان مشترك صدر عن ‏وزارة الخارجية البريطانية، ووقعه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ‏وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج، أعربت فيه الدول الموقعة عن قلقها ‏البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.‏

وأشار البيان إلى وجود مؤشرات موثوقة على هجوم وشيك على مدينة ‏الأبيض، واصفاً الوضع بأنه “لحظة حرجة” تتطلب تحركاً عاجلاً من ‏المجتمع الدولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين، وداعياً قوات الدعم السريع ‏إلى وقف هجومها فوراً.‏

يذكر أن الجيش السوداني يخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع “قوات ‏الدعم السريع” المتمردة منذ نيسان عام 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة ‏آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.‏