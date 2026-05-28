الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً يشتبه ‏بتهريبه المخدرات

واشنطن-سانا‏

أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً في شرق ‏المحيط الهادئ، يشتبه باستخدامه ‏في عمليات تهريب مخدرات.‏

وذكرت القيادة العسكرية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ‏في منشور عبر منصة “إكس”، أن العملية ‏نُفذت الثلاثاء، وأسفرت عن “مقتل ‏رجلين من تجار المخدرات الإرهابيين”.‏

وجاءت العملية بعد يوم واحد من ضربة مماثلة، أدت إلى مقتل شخص آخر، ‏فيما ترك ناجيان في البحر، دون أن يقدم خفر ‏السواحل الأمريكي معلومات ‏بشأن مصيرهما.‏

وتواصل الولايات المتحدة منذ عدة أشهر تنفيذ ضربات بحرية في المحيط ‏الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، تستهدف زوارق ‏تستخدم في تهريب المخدرات، ‏في إطار حملة أمنية موسعة.‏

وحسب إحصاء أوردته وكالة فرانس برس، فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه ‏العمليات نحو 195 شخصاً على الأقل.‏

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مؤخراً أن هيئة رقابية داخلية تابعة لوزارة الحرب ‏الأمريكية “البنتاغون” تعتزم فتح تحقيق ‏بشأن قانونية هذه العمليات العسكرية، ‏ومدى التزامها بالقوانين الدولية.‏