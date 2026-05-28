الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً يشتبه ‏بتهريبه المخدرات

واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين في ضربة استهدفت زورقاً في شرق المحيط الهادئ، يشتبه باستخدامه في عمليات تهريب مخدرات.
وذكرت القيادة العسكرية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن العملية نُفذت الثلاثاء، وأسفرت عن “مقتل رجلين من تجار المخدرات الإرهابيين”.
وجاءت العملية بعد يوم واحد من ضربة مماثلة، أدت إلى مقتل شخص آخر، فيما ترك ناجيان في البحر، دون أن يقدم خفر السواحل الأمريكي معلومات بشأن مصيرهما.
وتواصل الولايات المتحدة منذ عدة أشهر تنفيذ ضربات بحرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، تستهدف زوارق تستخدم في تهريب المخدرات، في إطار حملة أمنية موسعة.
وحسب إحصاء أوردته وكالة فرانس برس، فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه العمليات نحو 195 شخصاً على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية مؤخراً أن هيئة رقابية داخلية تابعة لوزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” تعتزم فتح تحقيق بشأن قانونية هذه العمليات العسكرية، ومدى التزامها بالقوانين الدولية.