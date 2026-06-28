وزير الخارجية العراقي يدعو لعقد اجتماع يضم دول الخليج العربي وإيران لبحث أمن المنطقة

بغداد-سانا

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج العربي وإيران لبحث أمن المنطقة وسبل إنهاء الحرب، مؤكداً استعداد العراق لاستضافة هذا الاجتماع في بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن حسين دعا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد، إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج العربي والعراق وإيران، مؤكداً أن العراق مستعد لاستضافة دول الخليج لبحث أمن المنطقة وإنهاء الحرب.

وشدد على أن أمن المنطقة يجب أن يكون مسؤولية شعوبها، وأن إنهاء الحرب في المنطقة أولوية للجميع، مشيراً إلى أن العراق يتبنى سياسة تقوم على رفض الحرب والعمل على خفض التصعيد، ولعب دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

يذكر أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أكد في الـ 8 من حزيران الجاري، رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على صون السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار.

ويتعرض عدد من دول الخليج العربية لاعتداءات بطائرات مسيّرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، كان آخرها فجر اليوم، حيث أعلنت البحرين والكويت تعرضهما لاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل تصعيد إقليمي متواصل.