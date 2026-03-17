مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة عسكريين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على النبطية

afp

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، بينهم خمسة عسكريين لبنانيين، في غارتين إسرائيليتين اليوم الثلاثاء على محافظة النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن غارة شنتها صباح اليوم قوات العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل، أدت إلى سقوط 3 قتلى، وعدد من الجرحى.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش اللبناني على حسابه على منصة “إكس”، “إصابة ٥ عسكريين بجروح مختلفة، اثنان منهم في حال خطرة، في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، نتيجة غارة إسرائيلية معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية، ونُقلوا إلى إحدى المستشفيات للمعالجة”.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً خطيراً، منذ نحو أسبوعين، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، وشن الأخيرة غارات متواصلة ويومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وأكثر من ألفي جريح.

ودخل العدوان الاسرائيلي على لبنان مرحلة أكثر خطورة عقب توغل قوات إسرائيلية أمس الإثنين برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك