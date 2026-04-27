مقتل 4 أشخاص وإصابة 51 آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب 51 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، جراء غارات للطيران الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية قولها في بيان: “إن غارات شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم إمراة وإصابة 51 بجروح بينهم 3 أطفال”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد القتلى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي، إلى 2521 شخصاً.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في لبنان في السادس عشر من نيسان الجاري، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

