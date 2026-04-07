رئيس وزراء باكستان يطالب ترامب بتمديد المهلة بشأن إيران أسبوعين

اسلام آباد-سانا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، تسير بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، ما يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

ودعا شريف، في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء الباكستانية على منصة (X) اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد المهلة بشأن إيران أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها.

كما طالب رئيس الوزراء الباكستاني إيران بفتح مضيق هرمز مدة أسبوعين كبادرة حسن نية، داعياً الأطراف المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار في كلّ مكان مدة أسبوعين لتمكين الدبلوماسية من تحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وتنتهي الليلة المهلة التي حددها ترامب مؤخراً لإيران، بهدف إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، فيما توعدها الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، بتنفيذ ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن المهلة المحددة نهائية إذا لم يتحقق تقدم سياسي.