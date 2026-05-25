السعودية تعلن جاهزية مساجد المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

مكة المكرمة-سانا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، جاهزية مساجد المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، ابتداءً من اليوم الإثنين وحتى نهاية موسم حج 1447هـ، ضمن خطة تشغيلية متكاملة لهم خلال هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن أعمال الجاهزية شملت تجهيز مساجد المشاعر الرئيسية، وهي: نمرة والمشعر الحرام والخيف وحجاج البر؛ من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، وتهيئة أنظمة التكييف والصوتيات والإنارة، وتجهيز وسائل السلامة العامة؛ بما يضمن راحة الحجاج والمصلين خلال أداء المناسك.

كما استكملت الوزارة تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية والنوعية في ساحات المساجد بالمشاعر المقدسة، تضمنت مشاريع خفض الحمل الحراري والمظلات وتلطيف الأجواء.

وهيأت الوزارة “1650” مسجداً وجامعاً داخل حدود الحرم المكي والمنطقة المركزية، إلى جانب تنفيذ أكثر من “160” ألف منشط دعوي وتوعوي لخدمة الحجاج.

وفي السياق ذاته، عززت الوزارة خدماتها التوعوية والتقنية عبر توزيع أكثر من “1.4” مليون مادة توعوية بـ”27″ لغة عالمية، وتوفير نحو “1,917,700” نسخة من المصحف الشريف وترجمات معانيه بأكثر من “80” لغة، إضافةً إلى بث أكثر من “120” مليون رسالة نصية توعوية على هواتف الحجاج؛ لتبصيرهم بأحكام المناسك والتعليمات المنظمة للحج.

ووفرت الوزارة خدمة الواي فاي المجانية في مواقع وجود الحجاج، كما فعّلت أجهزة الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية بمساجد المواقيت والمشاعر المقدسة، إلى جانب توظيف الشاشات التفاعلية وتطبيق “رشد” لتقديم خدمات إرشادية وتوعوية وإلكترونية متعددة اللغات للحجاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار العناية التي توليها القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

واستكملت وزارة الحج والعمرة السعودية منذ يوم أمس الأول استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة مع كل الجهات المعنية، بهدف تعزيز انسيابية تنقّل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يحقق سلامتهم ويُيسّر أداءهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة.