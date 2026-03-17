الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترض ودمرت 3 طائرات إيرانية مسيرة في المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي المالكي قوله في بيان: “إنه ‌‏تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات إيرانية مسيرة شرق البلاد.

كما أعلنت الوزارة أمس الاثنين، أن منظوماتها اعترضت ودمرت 13 مسيرة إيرانية في أجواء البلاد.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.