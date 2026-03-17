منصور: الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني انتهاك جسيم للقانون الدولي

نيويورك -سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الاعتداءات الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الشعب الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي.

وأشار منصور في ثلاث رسائل بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى استمرار تعرض الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للقتل والإصابة والترهيب على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ولفت منصور إلى الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في بلدة طمون، جنوب طوباس بالضفة الغربية، حيث أعدموا أربعة أفراد من عائلة واحدة بدم بارد داخل مركبتهم.

كما أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال استمرار اعتداءاتها على الفلسطينيين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 28 فلسطينياً، بينهم أطفال، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وتطرق منصور إلى مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والمسجد الأقصى والحرم الشريف، لليوم السابع عشر على التوالي، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، في انتهاك صارخ لحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة.

كما شدد مندوب فلسطين على أن استمرار هذه الجرائم ما هو إلا نتيجة مباشرة لغياب المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين المحتلة، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إفلات إسرائيل من العقاب، وإنهاء دوامة العنف والجرائم المتواصلة وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حماية وجوده على أرضه وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.