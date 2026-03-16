وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لطرح كميات إضافية من الاحتياطي النفطي

باريس-سانا

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الإثنين، أن الوكالة جاهزة لطرح كميات إضافية من المخزونات الاستراتيجية من النفط في حال استدعت الظروف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيرول قوله: إن إجمالي المخزونات المتاحة لدى الحكومات والقطاع الصناعي يتجاوز 1.4 مليار برميل، ما يتيح إمكانية ضخ كميات جديدة عند الضرورة.

وأشار بيرول إلى أن العامل الحاسم لعودة إمدادات النفط والغاز إلى وضعها الطبيعي يتمثل في استئناف العبور عبر مضيق هرمز، موضحاً أن الإفراج عن المزيد من الاحتياطي يشكل وسيلة لطمأنة الأسواق في ظل الاختناق الحالي للإمدادات، والذي دفع دول الخليج إلى خفض الإنتاج.

وأكد بيرول أن اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي ليس حلاً طويل الأمد، في وقت تتأثر فيه الاقتصادات العالمية والمستهلكون بتراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار النفط قفزة كبيرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية – الإيرانية، إذ ارتفعت من نحو 60 دولاراً للبرميل إلى ما يقارب الضعف، قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار عقب قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 400 مليون برميل في الـ 11 من آذار الجاري.