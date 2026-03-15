الدفاع الجوي الإماراتي يتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيرات

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن منظومات دفاعاتها الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها إنه “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على البلاد تعاملت دفاعاتنا مع 298 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالا، و1606 طائرات مسيرة نتج عنها مقتل 6 أشخاص من جنسيات مختلفة و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة”.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.