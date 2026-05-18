ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 3020 قتيلاً

بيروت-سانا
 
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 3020 قتيلاً.
 
ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في الوزارة قوله في بيان: إن عدد الجرحى بلغ نتيجة الاعتداءات 9273.
 
وقتل شخصان، وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت قضاء بعلبك، رغم إعلان الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.
 

