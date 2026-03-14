فيدان يدعو لتفعيل المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة تفعيل المسار الدبلوماسي في المرحلة الحالية، لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشدداً على أن بلاده ستقاوم كل أشكال الاستفزاز ولن تنجر وراءها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن فيدان أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، ضرورة عدم تجاهل الأسباب والجذور الكامنة وراء هذا الصراع في المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا لا تريد أن تكون طرفاً في هذه الحرب.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن مستوى الردع والقدرات العسكرية لبلاده “مرتفع للغاية”، مؤكداً أن أنقرة تمتلك رؤية واضحة حيال توقيت ومكان استخدام هذه القوة انطلاقاً من تفكير استراتيجي وحكيم.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، أدان فيدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشدداً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في ظل تفاقم الوضع الإنساني الكارثي يوماً بعد يوم.

وبين فيدان أن الاحتلال يتخذ خطوات ممنهجة لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بهدف تقويض “حل الدولتين”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة والضغط عليه لإنهاء استفزازاته الخطيرة، وإظهار الاحترام الواجب للأماكن المقدسة.

وكان فيدان وصف مطلع الشهر الجاري، اعتداء إيران على دول عربية بأنه “استراتيجية خاطئة”، وقال: “إن هذا الأمر يزيد من الأخطار في المنطقة إلى حد بعيد”، لافتاً إلى أن استراتيجية إيران تقوم على قاعدة “سأغرق المنطقة معي في حال غرقت”.