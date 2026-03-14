أبو الغيط يدين الاستهداف الإسرائيلي للمواقع المدنية والحكومية في لبنان

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، وبأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، واستهدافها المباشر للمواقع المدنية والمنشآت الحكومية.

وفي بيان نشر على منصة “X”، أعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان الذي يبذل جهوداً كبيرةً لتجنّب الانجرار إلى الحرب الدائرة في المنطقة.

وجدد أبو الغيط التأكيد على دعم الجامعة قرار الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا “حزب الله”، والسعي لتحقيق حصرية السلاح بشكل فعلي، مشدداً على أن خطط إسرائيل لإعادة احتلال أراض لبنانية تعكس سياسة توسعية مرفوضة ومدانة، بالإضافة إلى إعاقتها لفرص تطبيق قرار الحكومة اللبنانية.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في لبنان منذ فجر الثاني من الشهر الجاري قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وذلك عقب استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ.