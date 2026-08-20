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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جنوب البيرو

photo 2026 08 20 23 07 15 زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جنوب البيرو

ليما-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، منطقة أوباهواتشو جنوب البيرو، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على بعد نحو 38 كيلومتراً شمال غرب مدينة أوباهواتشو، وعلى عمق 66.7 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وكان زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب في التاسع عشر من الشهر الماضي وسط البيرو دون ورود أنباء بشأن سقوط ضحايا.

وتقع البيرو ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي عالٍ تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

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