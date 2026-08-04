25 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

نيويورك-سانا

أقامت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية فرض رسوم جمركية على 60 دولة، معتبرة أنها تشكل بديلاً لضرائب الاستيراد التي ألغتها المحكمة العليا في شباط الماضي.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الثلاثاء، أن المذكرة المقدمة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، اعتبرت أنه “لا توجد علاقة منطقية بين الادعاءات المتعلقة بالعمل القسري في سلاسل التوريد الدولية، والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي”.

من جانبه أكد البيت الأبيض أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة قانونية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى مواجهة الممارسات والسياسات التي ترى واشنطن أنها تفرض أعباء على التجارة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أواخر تموز الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً، بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري، لتحل محل الرسوم المؤقتة التي كانت الإدارة الأمريكية فرضتها في وقت سابق من العام الجاري.