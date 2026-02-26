مقتل 25 شخصاً بينهم ثلاثة جنود في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم الخميس، مقتل 25 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة جنود في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون استهدفوا بلدتي “ماداغالي” و”هونغ” في ولاية” آدماوة” شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول محلي في حكومة ماداغالي وهونغ الحدوديتين مع الكاميرون قوله اليوم: إن “مسلحين كانوا على متن دراجات نارية هاجموا سوقاً وفتحوا النار على الناس، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً في ماداغالي، و4 أشخاص بينهم ثلاثة جنود في هونغ المجاورة”.

وأشار إلى أن “المهاجمين قاموا بعمليات نهب وسرقوا مواد غذائية ودراجات نارية خلال الهجومين”.

وكان أكثر من 30 شخصاً قتلوا في هجمات مسلحة استهدفت 7 قرى بولاية كيبي شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي.

وتواجه نيجيريا نشاطاً لمجموعات مسلحة في الشمال الشرقي من البلاد، أسفرت منذ عام 2009 عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل وإجبار نحو مليوني شخص على النزوح.