وزير الدفاع السعودي يناقش مع نظيره الكوري الجنوبي الأوضاع الإقليمية

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية آن جيو باك، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها السعودية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ28 من شباط الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

