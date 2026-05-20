اعتقالات واقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات ‏الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا ‏

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتقالات واقتحامات واسعة في ‏مختلف مناطق الضفة الغربية، مترافقة مع إغلاق طرق وتشديد الإجراءات ‏العسكرية بحق الفلسطينيين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال ‏اعتقلت نحو 20 فلسطينياً من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بعد عملية ‏اقتحام ومداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.‏

وأضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ‏ومنعت الدخول والخروج منها، كما أغلقت طرقاً فرعية بالسواتر الترابية، ‏ووزعت منشورات تهدد السكان بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات، في ‏إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة بحق البلدة.‏

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، ‏من قرية الطيرة، كما اعتقلت شخصاً من منزله في قرية دير نظام شمال ‏غرب المدينة، عقب مداهمة المنزل وتفتيشه.‏

أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة عرنة وآخر من ‏قباطية بعد مداهمة منزليهما.‏

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في ‏شارع الواد، حيث احتجزت عدداً من الشبان قبل أن تعتقل أسيراً محرراً.‏

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من نابلس وآخر من قرية برقة شمال ‏غرب المدينة، في وقت أقدم فيه مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء وسرقة ‏المياه، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم في قرية ‏مادما جنوب نابلس.‏

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة العبيدية، كما اقتحمت ‏بلدتي دار صلاح وتقوع وقرية العساكرة شرق المدينة.‏

وفي الخليل، واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات، حيث اعتقلت ‏فلسطينياً شرق البلدة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة ‏وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات ‏الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.‏

وتعد حملات الاعتقال المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ‏الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين بحقهم في الضفة الغربية، ‏أدوات ممنهجة ضمن مشروع توسعي إسرائيلي؛ يهدف إلى خنق الوجود ‏الفلسطيني، وتثبيت السيطرة الميدانية عبر التصعيد المستمر.‏