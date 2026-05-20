اعتقالات واقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات ‏الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتقالات واقتحامات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، مترافقة مع إغلاق طرق وتشديد الإجراءات العسكرية بحق الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينياً من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بعد عملية اقتحام ومداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.
وأضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنعت الدخول والخروج منها، كما أغلقت طرقاً فرعية بالسواتر الترابية، ووزعت منشورات تهدد السكان بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات، في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة بحق البلدة.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، من قرية الطيرة، كما اعتقلت شخصاً من منزله في قرية دير نظام شمال غرب المدينة، عقب مداهمة المنزل وتفتيشه.
أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة عرنة وآخر من قباطية بعد مداهمة منزليهما.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في شارع الواد، حيث احتجزت عدداً من الشبان قبل أن تعتقل أسيراً محرراً.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من نابلس وآخر من قرية برقة شمال غرب المدينة، في وقت أقدم فيه مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء وسرقة المياه، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم في قرية مادما جنوب نابلس.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من بلدة العبيدية، كما اقتحمت بلدتي دار صلاح وتقوع وقرية العساكرة شرق المدينة.
وفي الخليل، واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات، حيث اعتقلت فلسطينياً شرق البلدة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وتعد حملات الاعتقال المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين بحقهم في الضفة الغربية، أدوات ممنهجة ضمن مشروع توسعي إسرائيلي؛ يهدف إلى خنق الوجود الفلسطيني، وتثبيت السيطرة الميدانية عبر التصعيد المستمر.