قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في طوباس وجنين ورام الله ونابلس والخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 16 منهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت فجار جنوب بيت لحم بأعداد كبيرة، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، واحتجزت 40 فلسطينياً، وحققت معهم ميدانياً.

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على الفلسطينيين، حيث تشن حملات اعتقال واقتحام وتخريب ممتلكات الأهالي وعمليات تدمير واسعة لمنازلهم بقصد التهجير والاستيلاء عليها.