نيويورك تشهد تجمعاً حاشداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية تجمعاً حاشداً لنشطاء ومتطوعين داعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، نظمته حركتا “أوقفوا كل شيء من أجل فلسطين” و”إبعاد وكالة الهجرة عن نيويورك”.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن المشاركين أكدوا خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين الحركات الاجتماعية وربط النضال من أجل الحقوق والعدالة بضرورة إنهاء الدعم الأميركي للحروب الخارجية، وعلى رأسها العدوان المستمر على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

ودعا المنظمون إلى توسيع حملات التوعية والعمل التطوعي خلال الأسابيع المقبلة، وحثّوا المتضامنين على المشاركة في الأنشطة والفعاليات القادمة لتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه بالحرية والكرامة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تصاعداً في المبادرات الشعبية والسياسية المطالبة بوقف المساعدات العسكرية للحروب الخارجية، بما فيها العدوان على غزة، وتعزيز الوعي العام بحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.