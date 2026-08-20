وزير النقل ومحافظ الحسكة يبحثان استكمال دمج بيانات المركبات وتأهيل مديرية ‏نقل القامشلي

دمشق-سانا‏

بحث وزير النقل يعرب بدر ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم الخميس، واقع ‏العمل في مديرية النقل بالقامشلي، وآليات استكمال دمج بيانات المركبات ومطابقتها ‏مع السجلات والوثائق المعتمدة لدى مديريات النقل، بما يتيح استئناف العمل وتطوير ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تشكيل لجنة وفريق دعم ‏فني من الوزارة للتوجه إلى مديرية نقل القامشلي، بهدف تقييم واقع العمل فيها، ‏وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها ورفع جاهزيتها، إلى ‏جانب استكمال تجهيز البيانات وأرشفة الملفات الورقية بعد دمجها، مع الحفاظ عليها ‏للرجوع إليها عند الحاجة.‏

استئناف العمل فور اكتمال البيانات والمتطلبات الفنية ‏

وأكد وزير النقل أن الوزارة تواصل العمل على دمج بيانات مديرية نقل القامشلي، ‏واستكمال عمليات مطابقة البيانات وتسليمها وفق السجلات والوثائق الموجودة لدى ‏مديريات النقل، مبيناً جاهزية الوزارة لاستئناف العمل فور اكتمال البيانات والمتطلبات ‏الفنية اللازمة.‏

وأشار إلى أن تأهيل المديريات وربطها بالشبكات اللازمة يشكلان جزءاً أساسياً من ‏تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة ببيانات المركبات.‏

تطوير الربط عبر شبكة الألياف الضوئية

من جانبه، أوضح محافظ الحسكة أن مديرية نقل القامشلي جاهزة للعمل، وتتوافر فيها ‏آلية وقاعدة بيانات للمركبات، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز البنية التحتية ‏وتطوير الربط عبر شبكة الألياف الضوئية، بما يسهم في تسريع إنجاز عملية دمج ‏البيانات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة التعاون بين وزارة النقل ومحافظة الحسكة لتوحيد ‏قواعد بيانات المركبات وتطوير آليات العمل في مديريات النقل، حيث سبق للجانبين ‏أن بحثا خلال نيسان الماضي سبل دمج بيانات المركبات ضمن قاعدة موحدة، إلى ‏جانب صيانة وتأهيل الطرق المركزية وإعادة تفعيل السكك الحديدية، بما يدعم تحسين ‏خدمات النقل وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة.‏