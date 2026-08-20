وزير النقل ومحافظ الحسكة يبحثان استكمال دمج بيانات المركبات وتأهيل مديرية ‏نقل القامشلي

دمشق-سانا
بحث وزير النقل يعرب بدر ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم الخميس، واقع العمل في مديرية النقل بالقامشلي، وآليات استكمال دمج بيانات المركبات ومطابقتها مع السجلات والوثائق المعتمدة لدى مديريات النقل، بما يتيح استئناف العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تشكيل لجنة وفريق دعم فني من الوزارة للتوجه إلى مديرية نقل القامشلي، بهدف تقييم واقع العمل فيها، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها ورفع جاهزيتها، إلى جانب استكمال تجهيز البيانات وأرشفة الملفات الورقية بعد دمجها، مع الحفاظ عليها للرجوع إليها عند الحاجة.
استئناف العمل فور اكتمال البيانات والمتطلبات الفنية
وأكد وزير النقل أن الوزارة تواصل العمل على دمج بيانات مديرية نقل القامشلي، واستكمال عمليات مطابقة البيانات وتسليمها وفق السجلات والوثائق الموجودة لدى مديريات النقل، مبيناً جاهزية الوزارة لاستئناف العمل فور اكتمال البيانات والمتطلبات الفنية اللازمة.
وأشار إلى أن تأهيل المديريات وربطها بالشبكات اللازمة يشكلان جزءاً أساسياً من تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة الخدمات المرتبطة ببيانات المركبات.
تطوير الربط عبر شبكة الألياف الضوئية
من جانبه، أوضح محافظ الحسكة أن مديرية نقل القامشلي جاهزة للعمل، وتتوافر فيها آلية وقاعدة بيانات للمركبات، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز البنية التحتية وتطوير الربط عبر شبكة الألياف الضوئية، بما يسهم في تسريع إنجاز عملية دمج البيانات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة التعاون بين وزارة النقل ومحافظة الحسكة لتوحيد قواعد بيانات المركبات وتطوير آليات العمل في مديريات النقل، حيث سبق للجانبين أن بحثا خلال نيسان الماضي سبل دمج بيانات المركبات ضمن قاعدة موحدة، إلى جانب صيانة وتأهيل الطرق المركزية وإعادة تفعيل السكك الحديدية، بما يدعم تحسين خدمات النقل وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة.