وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

المنامة-سانا

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، آخر المستجدات الإقليمية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا “علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران”.

وأكد الوزير القطري “دعم بلاده الكامل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم”.

وكان وزير الخارجية القطري بحث في الـ 12 من حزيران الجاري في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وتركيا، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.