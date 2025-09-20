مصرع 19 شخصاً وفقدان العشرات إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

جنيف-سانا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مصرع 19 شخصاً، وفقدان العشرات إثر غرق قارب مطاطي كان يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة أسوشييتد برس، أنه تم انتشال جثث الأشخاص الـ 19 إثر غرق القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 مواطناً من السودان وجنوبه، عقب إبحاره في وقت سابق من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه تم إنقاذ 14 شخصاً بعد خمسة أيام من غرق القارب، بينما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي عن فقدان 61 شخصاً جراء انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة طبرق الليبية.