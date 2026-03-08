الدفاع المدني السعودي يعلن مقتل اثنين إثر سقوط مقذوف عسكري في الخرج

الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، اليوم الأحد، جراء سقوط مقذوف عسكري في محافظة الخرج، جنوب شرق العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني قوله: إن المقذوف سقط على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج، ما أسفر عن وفاة شخصين من الجنسيتين الهندية والبنغالية، وإصابة 12 مقيماً من الجنسية البنغالية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وندّد المتحدث بمحاولات استهداف مواقع مدنية، مؤكداً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية، مستهدفة منشآت مدنية ومواقع للطاقة.