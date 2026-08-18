الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات

الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات

لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن ‏التضخم، وسط استمرار حالة الغموض الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.‏
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وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تراجع بنسبة 0.69 بالمئة إلى 651.90 نقطة ‏عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ نحو شهر.‏
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وارتفعت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع تنامي قلق المستثمرين ‏جراء حالة الجمود في الشرق الأوسط، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، إضافة إلى القلق المتعلق ‏بالأوضاع المالية.‏
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ويأتي تراجع الأسهم الأوروبية في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا ‏سيما المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق ‏هرمز، الذي شهد تراجعاً كبيراً في حركة السفن.‏

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