الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، وسط استمرار حالة الغموض الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تراجع بنسبة 0.69 بالمئة إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ نحو شهر.
وارتفعت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع تنامي قلق المستثمرين جراء حالة الجمود في الشرق الأوسط، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، إضافة إلى القلق المتعلق بالأوضاع المالية.
ويأتي تراجع الأسهم الأوروبية في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز، الذي شهد تراجعاً كبيراً في حركة السفن.