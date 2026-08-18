اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية وفاة الشاب محمد غميرة تستمع إلى إفادات الذين تعاملوا معه تاريخ النشر: 2026/08/18 9:52 مساءً اخر تحديث: 2026/08/18 9:53 مساءً قائمة الصور 1/6 أسواق مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في أول أيام شهر رمضان المبارك انطلاق موسم حصاد الشعير في مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة وزارة الداخلية تفعّل فرع شرطة النجدة في محافظة إدلب لتقديم العون والمساعدة للأهالي خبز القالب أو خبز العيد.. من أبرز الموروثات الشعبية الخاصة بالعيد في حوران انطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية جديدة إلى مدينة عين العرب في ريف حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللجنة الوزاريةمحمد غميرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تحول رقمي وفتح باب الاستثمار.. سوريا تعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني أغسطس 18, 2026 أغسطس 18, 2026 التربية السورية تفتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات التعليم الأساسي وتوضح الشروط أغسطس 18, 2026 أغسطس 18, 2026 بدء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل آبار ومحطة مياه في بلدة الثعلة بريف السويداء أغسطس 18, 2026 أغسطس 18, 2026 وزير الثقافة يتحدث لـ سانا عن أهمية الملتقى السوري للخط العربي والزخرفة أغسطس 18, 2026 أغسطس 18, 2026