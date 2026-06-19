ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز بأمان

طوكيو-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سفينة مملوكة لشركة يابانية، ويضم طاقمها ثلاثة ‏يابانيين، عبرت مضيق هرمز بأمان وغادرت منطقة الخليج العربي.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها اليوم الجمعة: إن السفينة، التي كانت عالقة في ‏الخليج بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، تتجه حالياً نحو اليابان.‏

وأضافت: “إن السفينة هي ناقلة نفط خام ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة “كيويه تانكر” ‏اليابانية”.‏

وذكرت الوزارة أن جميع السفن المرتبطة باليابان، والتي تضم أفراد طاقم يابانيين غادرت ‏منطقة الخليج العربي.‏

وفي سياق متصل أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عبر منصة “إكس” أن ‏الحكومة ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية لضمان استئناف الملاحة الآمنة والحرة ‏للسفن في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم ‏بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وأضافت تاكايتشي: إن 37 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال بانتظار العبور عبر مضيق ‏هرمز.‏

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية جوتارو تامورا، أكد ‏الثلاثاء الماضي أن مالكي ‏السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز قبل أسابيع، بعد أن ‏تقتنع الشركة أن الاتفاق بين الولايات ‏المتحدة وإيران ملموس.‏

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة ‏عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية ‏وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.‏