ناقلة نفط يابانية تعبر مضيق هرمز بأمان

طوكيو-سانا
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سفينة مملوكة لشركة يابانية، ويضم طاقمها ثلاثة يابانيين، عبرت مضيق هرمز بأمان وغادرت منطقة الخليج العربي.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها اليوم الجمعة: إن السفينة، التي كانت عالقة في الخليج بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، تتجه حالياً نحو اليابان.
وأضافت: “إن السفينة هي ناقلة نفط خام ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة “كيويه تانكر” اليابانية”.
وذكرت الوزارة أن جميع السفن المرتبطة باليابان، والتي تضم أفراد طاقم يابانيين غادرت منطقة الخليج العربي.
وفي سياق متصل أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عبر منصة “إكس” أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية لضمان استئناف الملاحة الآمنة والحرة للسفن في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت تاكايتشي: إن 37 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال بانتظار العبور عبر مضيق هرمز.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية جوتارو تامورا، أكد الثلاثاء الماضي أن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز قبل أسابيع، بعد أن تقتنع الشركة أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ملموس.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.