تورك: الألغام المضادة للأفراد تلوّث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليماً

نيويورك-سانا
كشف مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الألغام المضادة للأفراد تلوّث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليماً، حول العالم مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين غالبيتهم من الأطفال.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك قوله في بيان أمس الثلاثاء: ”من المقلق للغاية أنه بعد نحو 30 عاماً على اعتماد معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، لا يزال أشخاص يقتَلون ويجرَحون بهذه الأسلحة المتفجّرة، داعياً جميع الدول للالتزام بوضع حد لإنتاج هذه الأسلحة واستخدامها ونقلها، وأن تضاعف جهودها للتعاون في تطهير المناطق من الألغام المزروعة.
واضاف تورك: إن على الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام أن تفعل ذلك بدون تأخير، وعلى تلك التي انسحبت أن تعود إليها بسرعة”.
ورغم أن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام التي دخلت حيز التنفيذ عام 1999 تضم 162 دولة، أشار تورك إلى أن دولاً أخرى لديها مخزونات كبيرة من الألغام لم تنضم بعد إلى الاتفاقية.
وحسب تقرير أعدّه تورك استند فيه إلى معلومات من حكومات ومنظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية ومجموعات مجتمع مدني فقد تسببت الألغام والذخائر العنقودية، بمقتل 645 شخصاً على الأقل وإصابة 4325 آخرين بالألغام الأرضية، ومخلّفات الحروب المتفجّرة في العام 2024، وأن الأطفال يشكّلون أكثر من 40 بالمئة من مجمل الضحايا المدنيين للألغام المضادة للأفراد المسجّلين منذ العام 1999.
وأشار التقرير إلى أنه حتى العام 2025 وعلى مدى سبع سنوات، تراجعت بشكل حاد المساهمات في صندوق الأمم المتحدة الائتماني الطوعي للمساعدة في مكافحة الألغام، من 125 مليون دولار إلى 46 مليوناً.
وفي بيان منفصل، قالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية: إن الألغام ومخلّفات الحروب المتفجّرة، بما فيها الذخائر العنقودية، قتلت أو أصابت أكثر من 5000 شخص في العام 2025، غالبيتهم الساحقة مدنيون.