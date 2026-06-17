تورك: الألغام المضادة للأفراد تلوّث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليماً

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نيويورك-سانا‏

كشف مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ‏أن الألغام المضادة للأفراد تلوّث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليماً، ‏حول العالم مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين غالبيتهم ‏من الأطفال‎.‎

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ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك قوله في بيان أمس الثلاثاء: ‌‏”من المقلق للغاية أنه بعد نحو 30 عاماً على اعتماد معاهدة حظر ‏الألغام المضادة للأفراد، لا يزال أشخاص يقتَلون ويجرَحون بهذه ‏الأسلحة المتفجّرة، داعياً جميع الدول للالتزام بوضع حد لإنتاج هذه ‏الأسلحة واستخدامها ونقلها، وأن تضاعف جهودها للتعاون في ‏تطهير المناطق من الألغام المزروعة‎.‎

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واضاف تورك: إن على الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية ‏أوتاوا لحظر الألغام ‏أن تفعل ‏ذلك بدون تأخير، وعلى تلك التي ‏انسحبت أن تعود إليها بسرعة‎”.‎

ورغم أن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام التي دخلت حيز التنفيذ عام ‌‏1999 تضم 162 دولة، أشار تورك إلى أن دولاً أخرى لديها ‏مخزونات كبيرة من الألغام لم تنضم بعد إلى الاتفاقية‎.‎

وحسب تقرير أعدّه تورك استند فيه إلى معلومات من حكومات ‌‏ومنظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية ومجموعات مجتمع مدني ‌‏فقد تسببت الألغام والذخائر العنقودية، بمقتل 645 شخصاً على ‌‏الأقل وإصابة 4325 آخرين بالألغام الأرضية، ومخلّفات الحروب ‌‏المتفجّرة في العام 2024، وأن الأطفال يشكّلون أكثر من 40 بالمئة ‌‏من مجمل الضحايا المدنيين للألغام المضادة للأفراد المسجّلين منذ ‌‏العام 1999‌.‎

وأشار التقرير إلى أنه حتى العام 2025 وعلى مدى سبع سنوات، ‏تراجعت بشكل حاد المساهمات في صندوق الأمم المتحدة الائتماني ‏الطوعي للمساعدة في مكافحة الألغام، من 125 مليون دولار إلى ‌‏46 مليوناً‎.‎

وفي بيان منفصل، قالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية: إن ‏الألغام ومخلّفات الحروب المتفجّرة، بما فيها الذخائر العنقودية، ‏قتلت أو أصابت أكثر من 5000 شخص في العام 2025، غالبيتهم ‏الساحقة مدنيون‎.‎