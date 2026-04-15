قطر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تعزيز أمن واستقرار الممرات البحرية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في غزة، ولبنان في ضوء التصعيد الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما في الدوحة اليوم المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وجمهورية لبنان الشقيقة، في ضوء التصعيد المتواصل وتداعياته الإنسانية والأمنية.

كما تناول الجانبان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن الإقليمي، وخاصة على أمن الملاحة الدولية، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدين أهمية الحفاظ على انسيابية إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في الممرات البحرية الحيوية.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على دور قطر كشريك موثوق في دعم أمن الطاقة العالمي، بما في ذلك إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأسواق الدولية، كما تناولا آفاق توسيع مجالات التعاون بينهما، لا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار، بما يعزز المصالح المشتركة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أكدت أمس أن حل الأزمة التي تواجه المنطقة حالياً ينبغي أن يكون إقليمياً، وأن الأولوية الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وإيران وتحويله إلى حالة سلام دائم، كما جددت التأكيد على موقف قطر الداعم لوحدة لبنان وإدانتها لجميع أشكال انتهاك سيادته، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.