فوز مامادي دومبويا بانتخابات الرئاسة في غينيا

كوناكري-سانا

أعلنت المديرية العامة للانتخابات في غينيا، فوز قائد المجلس العسكري مامادي دومبويا، بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على نسبة 86,72 بالمئة في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المديرية قولها: إن عبد الله ييرو بالدي زعيم الجبهة الديمقراطية لغينيا (فروندغ) جاء في المركز الثاني مع حصوله على 6,59 بالمئة من الأصوات، فيما حصل باقي المرشحين على نسب ضئيلة من الأصوات.

وأقر أربعة من المرشحين الثمانية الذين يتنافسون ضد قائد المجلس العسكري بالهزيمة، وهنؤوا دومبويا على فوزه في الجولة الأولى.

وفيما أشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أنّ التصويت جرى في أجواء هادئة ودون عنف، اعتبرت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات أن ما جرى محاولة لإضفاء الشرعية على “مصادرة السلطة”.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ انقلاب شهدته غينيا في أيلول 2021، أطاح بالرئيس ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ العام 2010.